Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 26 Jahre alter Fahrer am Dienstagnachmittag auf einer Landstraße in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Sein Auto stieß mit drei Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher und vier andere Insassen der Autos hätten schwere Verletzungen erlitten. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 35.000 Euro.