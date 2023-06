Zwei Motorräder sind am frühen Sonntagabend bei Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt - zwei von ihnen schwer, wie die Polizei Dresden am Montag mitteilte. Demnach geriet ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 154 Richtung Lichtenhain in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 26 Jahre alter Mann mit seiner Maschine, auf der eine 24 Jahre alte Frau mitfuhr, entgegen. Sowohl der 63-Jährige als auch die Frau erlitten schwere Verletzungen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.