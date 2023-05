Viele kennen sie vor allem durch den Hit "Jugendliebe". Nun blickt Ute Freudenberg auf eine lange Zeit auf verschiedenen Bühnen zurück und meldet sich vor ihren letzten Konzerten mit einem neuen Album zurück.

Nach 50 Jahren auf der Bühne blickt die Schlagersängerin Ute Freudenberg ("Jugendliebe") mit Heiterkeit auf ihre anstehende Abschiedstournee. "Ich freue mich sehr auf die anstehenden Konzerte, aber eine Tournee ist auch wirklich harte Arbeit", sagte die 67-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe Rituale entwickelt, um sich während der Touren fit zu halten. "Nach den Konzerten gehe ich nicht mit den Kollegen trinken, sondern ins Hotel und dann wird die "Schnute" gehalten."

Mit Blick auf ihre Parkinsonerkrankung als Herausforderung für Auftritte gab sie sich gelassen: "Wenn mein rechter Arm mal nicht mitmacht, ist das auch okay. Meine Fans wissen ja über die Parkinsonkrankheit Bescheid."

Am kommenden Freitag (2. Juni) erscheint ihr neues Album "Stark wie nie". Mit Songs aus dem elf Titel umfassenden Werk plant die gebürtige Weimarerin ihre Abschiedstournee ab Herbst. Aber auch bekannte Lieder und ein paar Überraschungen seien im Programm enthalten, hieß es.

Als sie jüngst die physische CD ihres neuen Albums in den Händen hielt, seien ihr fast die Tränen gekommen, so Freudenberg. Sie schätze auch in digitalen Zeiten noch das Haptische. "Ich liebe es, den CD-Player anzumachen. Es ist genau wie damals, als man den Plattenspieler hatte - was war das für ein Genuss!" Dabei betonte sie, auch mit der Zeit zu gehen: "Ich verweigere mich aber nicht komplett den neuen Medien." In ihrem Account-Status bei Whatsapp habe sie einen Countdown zum Erscheinungsdatum des Albums eingerichtet. "Das bringt bezaubernde Reaktionen."

Freudenberg wurde am 12. Januar 1956 in Weimar geboren. Die Pop- und Schlägerin ist vor allem für ihren Song "Jugendliebe" bekannt, den sie 1981 mit der Weimarer Gruppe Elefant aufnahm. 2005 wurde der Evergreen in einer Umfrage zum beliebtesten DDR-Hit gewählt.

Ute Freudenberg