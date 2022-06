Noch vor dem Start am Montag ins achttägige Sommer-Trainingslager in Österreich hat Fußball-Drittligist Dynamo Dresden zwei weitere Testspiel vereinbart. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, trifft das Team von Markus Anfang in Bad Häring am 29. Juni (16.00 Uhr) auf Zweitligist FC Heidenheim. Zum Abschluss des Aufenthalts im Tiroler Alpenland geht es am 3. Juli (16.00 Uhr) gegen den belgischen Erstligist VV St. Truiden.