Etliche Autofahrer in Sachsen könnten demnächst bei der Kfz-Haftpflichtversicherung schlechter wegkommen als bisher. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte, betrifft die schlechtere Risikobewertung fast 600.000 Autofahrer in den Regionen Zwickau, Görlitz, Mittelsachsen und Meißen. Verbessern konnte sich dagegen kein Zulassungsbezirk.