Die Fähren in Coswig (Landkreis Meißen) und Ferchland-Grieben (Jerichower Land) haben auf Grund des hohen Wasserstands der Elbe den Betrieb eingestellt. Zwar seien die Wasserstände im Vergleich zu den vergangenen Jahren hoch, befänden sich jedoch nicht im Bereich des Hochwassers, teilte ein Sprecher der Stabsstelle Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe am Freitag in Dresden mit. Weil in den nächsten Tagen nicht viel Regen angesagt ist, sei damit zu rechnen, dass die Pegelstände der Elbe in den nächsten Tagen wieder zurückgehen. Die Schifffahrt sei durch die vergleichsweise hohen Wasserstände nicht beeinträchtigt, hieß es.