Ein 22-Jähriger ist am Sonntagnachmittag kurz nach dem Ortsausgang Schlettau (Erzgebirgskreis) mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle und kam im Straßengraben zum Liegen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 22-Jährige zu schnell unterwegs. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.