Die Polizei ist am Freitag gegen ein Fest des "Königreichs Deutschland" im Schloss Bärwalde in Ostsachsen vorgegangen. Die dreitägige Veranstaltung der "Reichsbürger"-Szene war von der Gemeinde Boxberg verboten worden. Die Polizei begann am Freitag mit der Überprüfung von Fahrzeugen und schickte anreisende Teilnehmer zurück, wie eine Sprecherin mitteilte. Mehrere Menschen hätten Fantasiedokumente des "Königreichs Deutschland" vorgelegt. Der Zoll führte zusätzliche Kontrollen durch.

Laut Polizei hätte die Veranstaltung angemeldet werden müssen, was aber nicht geschehen sei. Zudem habe es keinerlei Kommunikation des Veranstalters mit der Gemeinde oder dem Landkreis gegeben. Daher sei das Fest verboten worden.

Der in Halle in Sachsen-Anhalt geborene Peter Fitzek hatte 2012 in Wittenberg das "Königreich Deutschland" gegründet und sich zu dessen Oberhaupt ernannt. "Reichsbürger" wie er erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an.