Nach einem weiteren von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Schuljahr heißt es für 496.600 Kinder und Jugendliche in Sachsen "Endlich Ferien!". Bevor sie in die sechswöchige Sommerpause gehen, steht die Zeugnisausgabe an. Und für 36.800 Abiturienten von Gymnasien oder Absolventen von Ober- und Fachoberschulen endet damit zugleich die Schulzeit. 533 von ihnen haben ihren Abschluss nach Angaben des Kultusministeriums mit der Traumnote 1,0 gemacht. Sie werden am Nachmittag in der Dresdner Frauenkirche von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ausgezeichnet.