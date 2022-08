Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) rechnet im neuen Schuljahr mit Problemen bei der Absicherung des Unterrichtes. Man habe sich noch mehr neue Lehrerinnen und Lehrer gewünscht, aber die in den vergangenen Jahren erhöhten Studienkapazitäten würden sich noch nicht in den Bewerberzahlen widerspiegeln, sagte Piwarz am Donnerstag in Dresden. "Insgesamt bleibt die Lage bei der Unterrichtsversorgung angespannt." Mit Blick auf weitere Einstellungen im neuen Schuljahr zeigte er sich aber optimistisch: "Im Laufe des Schuljahres werden wir die noch bestehenden Lücken reduzieren können."