Der sächsische Kulturminister Christian Piwarz (CDU) hat den Entwurf der Regierung für den neuen Doppelhaushalt als tragfähigen Kompromiss bezeichnet. Die Ausgaben für Bildung würden auf rund zehn Milliarden Euro und damit auf den bisher größten Betrag für Bildung steigen, erklärte der Minister am Donnerstag in Dresden. Zugleich räumte er ein, dass er sich noch mehr zusätzliche Lehrerstellen gewünscht hätte. Laut Entwurf sollen in den kommenden zwei Jahren zusätzlich 730 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden.