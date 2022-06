Die Waldjugendspiele sind in Sachsen in ihre 23. Auflage gestartet. Zur Eröffnung stellten am Freitag rund 90 Mädchen und Jungen von drei Grundschulen und einer Förderschule im Walderlebnisgarten Treuen im Vogtland ihr Wissen zum Wald unter Beweis. Der Wald sei ein idealer außerschulischer Lernort, erklärte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zur Eröffnung. Er decke alle Fächer ab und stärke den Zusammenhalt der Klasse.