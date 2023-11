Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. "Der Unfallverursacher erlag seien Verletzungen hier an der Unfallstelle", sagte Polizeihauptkommissar Enrico Behrendt der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 5.50 Uhr war am Autobahndreieck Nossen nach Angaben der Polizei am Freitag ein Laster nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren und hatte einen zweiten Laster auf einen dritten geschoben.

Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. "Der Unfallverursacher erlag seien Verletzungen hier an der Unfallstelle", sagte Polizeihauptkommissar Enrico Behrendt der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 5.50 Uhr war am Autobahndreieck Nossen nach Angaben der Polizei am Freitag ein Laster nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren und hatte einen zweiten Laster auf einen dritten geschoben.

Einer der Laster habe 24 Tonnen Stickstoff geladen gehabt, so der Beamte. Diese seien ausgetreten, wodurch auch Gefahr für den Straßenverkehr bestand. "Der Stickstoff kann in die Kanalisation eindringen und den Fahrbahnbelag sehr rutschig und eisglatt machen", sagte Behrendt.

Die übrigen Unfallbeteiligten blieben den Angaben zufolge unverletzt, waren jedoch geschockt. Einer der Laster war nur so leicht beschädigt, dass er nach dem Unfall weiterfahren konnte.

Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Eisenach war am Mittag wieder freigegeben worden. Durch eingerichtete Umleitungen habe es in Dresden und Meißen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegeben.

Erst gestern hatte es auf der A4 einen schweren Unfall gegeben. Bei Nossen im Landkreis Meißen war am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen an einem Stauende auf einen Gefahrgut-Laster aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des ersten Lkw schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.