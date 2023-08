Schiff nach Anfahrtsproblemen am Berzdorfer See angekommen

Ein Schwerlasttransporter mit einem Fahrgastschiff ist in der Nacht zu Mittwoch am Berzdorfer See bei Görlitz angekommen. Am Mittwochmorgen wurde das Schiff zu Wasser gelassen. Der Schwertransport war am Dienstag kurz vor dem Ortseingang Bad Muskau (Landkreis Görlitz) steckengeblieben, als er auf einem Parkplatz Halt machen wollte. Das 46,5 Meter lange und 6,10 Meter breite sowie 163 Tonnen schwere Gespann konnte jedoch nicht von der Straße rangiert werden.

Die mehrere Stunden andauernde Straßensperre wurde erst am Dienstagabend aufgehoben. "Der Schwerlasttransporter wurde dann in Begleitung der Polizei zum See gebracht", sagte ein Polizeisprecher.