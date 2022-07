Sachsens Landtag hat kontrovers über die hohen Energiepreise und ihre Folgen diskutiert. Die Debatte am Donnerstag war von der Linksfraktion für die Aktuelle Stunde beantragt worden. «Deutschland steuert auf eine soziale Katastrophe zu», sagte Linke- Parteichefin Susanne Schaper und forderte eine gerechte Verteilung der Lasten. Zugleich forderte sie eine Deckelung der Gaspreise so wie von anderen europäischen Ländern praktiziert. Bevor man Milliarden Euro dafür ausgebe, die Symptome zu bekämpfen, sollte man an die Ursachen rangehen, konterte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Er warf der Bundesregierung vor, keinen Plan zur Bewältigung der Krise zu haben. Die AfD forderte unter anderem ein Ende der Sanktionen gegen Russland und eine Inbetriebnahme der Gaspipeline Nordstream 2.