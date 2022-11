Der ehemalige Weltklasse-Springer Gerd Siegmund befürwortet den Weltcup-Auftakt der Skispringer in Polen auf Matten. "Nichts spricht gegen Wettbewerbe auf Matten, wenn es nicht geschneit hat. Es ist ein Versuch, in Zeiten mit wenig Schnee das Skispringen unabhängiger zu machen", sagte Siegmund der Thüringer Allgemeinen (Donnerstagsausgabe). Wenn es am Wochenende im polnischen Wisla erstmals in der neuen WM-Saison um den Sieg geht, landen die Springer auf grünen Sprungmatten statt auf weißem Kunstschnee, die es bislang nur im Sommer gab.