Die Diakonie Mitteldeutschland sammelt wieder Spenden, um Familien mit geringen Einkommen Ferienaktionen zu ermöglichen. "Steigende Energie- und Lebensmittelpreise treffen Familien mit kleinen Einkommen besonders hart", erklärte Diakonie-Vorstand Christoph Stolte am Montag in Halle. "Der Urlaub oder die Ferienfahrt mit den Freundinnen und Freunden gehören zu den ersten Dingen, die aus Kostengründen gestrichen werden." Aber gerade Kinder aus finanziell belasteten Familien bräuchten ihre Ferien, um neue Kraft zu tanken und um ausgeruht in die nächste Schulphase zu starten. Dazu beginne nun die Spendenaktion "Kindern Urlaub schenken".