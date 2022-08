Die Verpflegungssätze für Häftlinge müssen nach Meinung der Linksfraktion in Sachsen angehoben werden. "Gefangene müssten ordentlich versorgt werden. Das ist angesichts der steigenden Preise für Lebensmittel mit den sowieso viel zu niedrigen Verpflegungssätzen von durchschnittlich 3,24 Euro pro Tag objektiv nicht möglich", sagte die Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel, am Dienstag. Die Verpflegungssätze müssten auf das Niveau der Sätze in den Krankenhäusern angehoben werden. Diese liegen demnach derzeit bei 7,67 Euro.