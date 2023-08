Bei der Aktion "genialsozial" haben Schüler in Sachsen rund 750.000 Euro für soziale Projekte erarbeitet. Insgesamt hätten vor den Sommerferien mehr als 30.000 Schülerinnen und Schüler einen Tag gearbeitet und ihren Lohn gespendet, teilte die Sächsische Jugendstiftung am Dienstag in Dresden mit. Ein Teil des Geldes (30 Prozent) komme Projekten in der Region oder an der eigenen Schule zugute, der Rest fließe an Hilfsprojekte in Afrika. Dabei gehe es etwa um den Ausbau von Schulen in Kenia, eine Kampagne gegen Müll in Ghana oder ein inklusives Kinder- und Jugendcenter in Algerien.