Die bundesweite Spendenaktion "Brot für die Welt" wird in diesem Jahr in Leipzig eröffnet. Am 3. Dezember beginne die Aktion unter dem Motto "Wandel säen" mit einem Gottesdienst in der Peterskirche, teilte das Diakonische Werk Sachsen am Dienstag mit. Daran werde neben dem evangelischen Landesbischof Tobias Bilz auch der frühere Bundespräsident und Pastor Joachim Gauck mitwirken.