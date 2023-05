Der sächsische SPD-Chef Henning Homann hat den Koalitionspartner CDU und insbesondere Ministerpräsident Michael Kretschmer zu einem anderen Politikstil aufgefordert. "Dass die Arbeit in einer Koalitionen nicht immer harmonisch läuft, dass sich nicht immer alle einig sind, ist völlig normal. Das bedeutet auch, Dinge auszuhalten, die einem nicht gefallen. Deshalb gibt es nicht gleich Streit", erklärte Homann am Mittwoch in Dresden. Wenn diese Grundsätze von einem Koalitionspartner aber kontinuierlich missachtet würden, sei das zu kritisieren.