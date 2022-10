Villapiana Die Doppel-Olympiasieger aus dem Bobteam um Rekordweltmeister Francesco Friedrich sind "Die Besten 2022". Der Bobpilot und seine Anschieber Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller setzten sich bei der Online-Wahl unter 4.000 von der Sporthilfe geförderten Athleten und Athletinnen gegen zehn weitere Nominierte durch. Die Auszeichnung erfolgte bei der feierlichen Abschluss-Gala im Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club Calabria in Italien.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Wahl, dass ein Team die Auszeichnung erhält. Bei den Winterspielen Anfang des Jahres in Peking waren Friedrich/Margis im neu gebauten Yanqing National Sliding Center im Zweierbob zu Gold gerast. Beim abschließenden Vierer-Rennen hatte Friedrich an den Lenkseilen mit Margis, Schüller und Bauer triumphiert. Schon bei den vorherigen Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte Friedrich Doppel-Gold gewonnen.

