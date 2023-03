Nach dem Fund der Knochen einer seit 2019 vermissten Leipziger Studentin dauern die Ermittlungen an. Zwar seien erste rechtsmedizinische Untersuchungen erfolgt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch bestätigte. Allerdings sollen sich nun Zusatzuntersuchungen anschließen, mit deren Ergebnis erst in einigen Wochen zu rechnen sei. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.