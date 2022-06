Nach einer Serie von Brandstiftungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 32-Jährigen erhoben. Dem Mann wird Brandstiftung in drei Fällen und in drei weiteren Fällen versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Freitag in Dresden mitteilte.