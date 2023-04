Schauspieler Marin Blülle vom Ensemble des Staatsschauspiels Dresden bekommt den "Aufmunterungspreis" der Schweizer Armin Ziegler-Stiftung. Die in der Regel mit 5000 Franken dotierte und aller zwei Jahre vergebene Auszeichnung würdigt Nachwuchskünstler für ihre besonderen Leistungen in größeren Rollen und ermutigt sie, wie das Theater am Montag mitteilte. Intendant Joachim Klement sagte, es sei "wunderbar, einen solch talentierten und kollegialen Schauspieler am Haus und im Ensemble zu haben". Übergeben wird die Auszeichnung nach einer Vorstellung am 25. Mai im Schauspielhaus.