Hoyerswerda gilt als Paradebeispiel für städtebauliche Anpassung in einer schrumpfenden Region - rund 70 Experten haben am Freitag in der ostsächsischen Stadt Probleme auf diesem Gebiet vor Ort diskutieren können. Im Anschluss an das Forum sollten die Teilnehmer Lösungen in Hoyerswerda in Augenschein nehmen. «Unsere Städte und Gemeinden stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Dazu gehört insbesondere eine weiterhin zurückgehende und älter werdende Bevölkerung, gerade in Klein- und Mittelstädten», erklärte Frank Pfeil, Staatssekretär im Ministerium für Regionalentwicklung.