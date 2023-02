Nach dem Corona-Tief bei den Verkehrsunfällen haben die Zahlen in Sachsen im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Die Gesamtzahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf 97.061, wie der Inspekteur der Polizei, Petric Kleine, am Montag in Dresden mitteilte. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 94.717. Auch die Zahl der Verunglückten - also Menschen, die bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt oder getötet wurden - stieg laut der Verkehrsunfallstatistik 2022 von 14.146 im Vorjahr auf 16 386. Dies sei eine Zunahme von 16,1 Prozent.