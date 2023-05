Die Ausländerquote in Sachsen ist weitaus geringer als im bundesdeutschen Durchschnitt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte, lag sie zum Jahresende 2021 bei 5,7 Prozent, bundesweit waren es 13,7 Prozent. Die Quote beschreibt den Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung. In Leipzig betrug er 10,6 Prozent, in Dresden 9,3 und in Chemnitz 8,7 Prozent. In den Landkreisen lag er außer im Landkreis Görlitz unter 5 Prozent. Ein Drittel der Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen besaßen die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes. Zusammen mit den Nicht-EU Staaten kamen mehr als die Hälfte aus Europa. An zweiter Stelle folgten Menschen aus Asien mit einem Anteil von etwa 37 Prozent.