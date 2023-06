18,6 Prozent der Studierenden in Sachsen leben bei ihren Eltern. Das geht aus einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde. Demnach wohnen 33,3 Prozent in einer privaten Mietwohnung und 24,5 Prozent in einer Wohngemeinschaft. In einem Wohnheim leben 19,6 Prozent.