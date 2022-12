Neugeborene Mädchen haben in Sachsen nach wie vor eine höhere Lebenserwartung als die Jungen. Im Vergleich zu 2006/2008 hat sich die Differenz wieder um einige Monate vergrößert, gegenüber 1993/1995 ist sie indes um gut ein Jahr geschmolzen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag zum Tag der ungleichen Lebenserwartung (10. Dezember) mitteilte. Nach der Sterbetafel 2019/2021 beträgt die voraussichtliche Lebenserwartung neugeborener Jungen 77,4 Jahre, die von Mädchen 83,6 und damit 6,2 Jahre mehr. Zuletzt hatten die Geschlechter 5,9 Jahre getrennt.