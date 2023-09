Etwa 53 Prozent der Unter-Dreijährigen in Sachsen wurden 2022 in Kindertagesstätten betreut. Der Wert liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 36 Prozent, wie das Statistische Landesamt von Sachsen in Kamenz am Dienstag mitteilte. Von den drei- bis sechsjährigen Kindern sind demnach knapp 95 Prozent in Betreuung, deutschlandweit sind es 92 Prozent.