Der Neubau von Wohnungen in Sachsen stockt. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte, wurden voriges Jahr 16 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt. Der Rückgang setze sich in den ersten Monaten dieses Jahres "verstärkt" fort. 2022 seien Baugenehmigungen für 11.713 Wohnungen in 3884 Wohngebäuden erteilt worden. Die meisten neuen Wohnungen seien mit 2906 in Leipzig genehmigt worden, gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 1272.