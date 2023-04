Die Kommunen in Sachsen haben im vergangenen Jahr trotz höherer Steuereinnahmen ein Defizit von 340 Millionen Euro verzeichnet. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Damit fällt das Minus in Sachsen noch größer aus als angenommen. Im Jahr zuvor gab es noch einen Überschuss von etwa 340 Millionen.