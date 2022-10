Die Jahresteuerungsrate hat im Oktober in Sachsen "aller Voraussicht nach" die Zehn-Prozent-Marke überschritten. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Demnach lag die Rate nach einer ersten Schätzung bei 10,1 Prozent. Jahresteuerungen in dieser Höhe seien für Sachsen letztmalig im Jahr 1993 ermittelt worden.