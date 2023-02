Für 13.000 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen entfällt nach Erhöhung des Grundfreibetrages für die Einkommenssteuer die Steuerpflicht. Sie müssen somit keine Steuererklärung mehr abgeben. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst aus Dresden sprach am Montag von einer guten Nachricht. "Für die Freien Demokraten bleibt die steuerliche Entlastung auf der Tagesordnung. Die bisherigen Beschlüsse der Ampel-Koalition sorgen für Steuerentlastungen für Bürger und Unternehmen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro innerhalb von zwei Jahren." Der Grundfreibetrag steigt in diesem Jahr von 10.347 Euro auf 10.908 Euro.