Polizeifans können in Leipzig am Samstag hinter die Kulissen schauen. Am Tag der offenen Tür von der Leipziger Polizeidirektion und der Bereitschaftspolizei sollen unter anderem die Reitstaffel und die Diensthundeschule vorgestellt werden, der Hubschrauber soll starten und landen und das Polizeiorchester spielen, wie die Polizei vor der Veranstaltung mitteilte. Zudem werden zum Beispiel Hüpfburgen aufgebaut und es können Fotos mit Polizeimotorrädern gemacht werden.