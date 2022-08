Heute zeigt sich die Sonne in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur hinter einer dicken Wolkenschicht. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Mittwoch mitteilte, bleibt es trocken bei mäßig warmen Temperaturen und einem frischen Nordostwind. Demnach fallen die Temperaturen auf 20 bis 23 Grad Celsius.