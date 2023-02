Breakdance gegen Spitzentanz: Die Dresden Frankfurt Dance Company will Anfang März bei "Floor on Fire" - einem Wettkampf verschiedenster Tanzstile - im Festspielhaus Hellerau antreten. Wie die Company am Donnerstag mitteilte, werden je zwei Frauen und Männer des neuen Ensembles teilnehmen und erstmals einen Vorgeschmack auf die Zukunft der Truppe geben. Bei "Floor on fire" begegnen sich die unterschiedlichsten Tanzstile. Gemischte Teams präsentieren dabei spontan ihr Können. Neben Virtuosität ist die Kunst der Improvisation gefragt. Am Ende entscheidet eine Jury mit Publikumsbeteiligung über das beste Team. Die Veranstaltung im Festspielhaus Hellerau findet am 3. und 4. März statt.