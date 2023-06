Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen beispielsweise Einzelhandelsbeschäftigte verschiedener Betriebe eine Kaufland-Filiale in Rudolstadt bestreiken, teilte Verdi am Freitag mit.