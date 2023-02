70 Beschäftigte streiken am Flughafen Leipzig/Halle

Tarifkonflikt 70 Beschäftigte streiken am Flughafen Leipzig/Halle

An einem Warnstreik am Flughafen Leipzig/Halle haben sich von Donnerstag auf Freitag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 70 Beschäftigte beteiligt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Luftsicherheit fordern eine Erhöhung der Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sowie eine bessere Regelung zur Entlohnung von Mehrarbeit. Seit Januar 2020 laufen die Tarifverhandlungen.

An einem Warnstreik am Flughafen Leipzig/Halle haben sich von Donnerstag auf Freitag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 70 Beschäftigte beteiligt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Luftsicherheit fordern eine Erhöhung der Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sowie eine bessere Regelung zur Entlohnung von Mehrarbeit. Seit Januar 2020 laufen die Tarifverhandlungen.

Die Arbeitsniederlegungen dauerten von Donnerstagnachmittag bis Freitag um 6 Uhr. Hilfslieferungen, die vom Flughafen Leipzig/Halle in die Welt gehen, waren den Angaben zufolge nicht von den Streikmaßnahmen betroffen. Insgesamt habe der Streik für Passagiere geringe Auswirkungen gehabt, sagte Gewerkschaftssekretär Stefan Hilbig am Freitag. Er hoffe, dass sich die Arbeitgeberseite nun bewege und weitere Aktionen nicht nötig seien.

Ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte am Freitag, es sei zu kleineren Einschränkungen in den Betriebsabläufen gekommen. "Wir waren bemüht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", sagte er. Teilweise habe es für die Passagiere längere Wartezeiten gegeben.