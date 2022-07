Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa an den sächsischen Flughäfen am Mittwoch lahmgelegt. Betroffen waren am Flughafen Leipzig/Halle vier Flüge von und nach München, in Dresden waren es elf Verbindungen jeweils von und nach Frankfurt und München, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte.