Im Nahverkehr von fünf sächsischen Städten sind Freitagmorgen die Mitarbeiter in einen eintägigen Warnstreik getreten. "Die Warnstreiks sind überall gut angelaufen. Die Busse oder Bahnen des Regelverkehrs sind in den Depots geblieben", sagte der Landesbezirksfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi, Paul Schmidt. "Der Nahverkehr steht komplett still." Es sei dennoch nicht beobachtet worden, dass es an den Haltestellen große Ansammlungen von Wartenden gebe. Die Gewerkschaft habe rechtzeitig über die Aktion informiert.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Freitag in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Fahrgäste müssen sich deshalb auf Ausfälle bei Bus und Bahn einstellen. Verdi will mit den Warnstreiks den Druck im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten mit, dass alle ihre Straßenbahn- und Buslinien betroffen sein werden. Sie informieren ihre Kunden auf der Internetseite über Änderungen in den Fahrplänen. Auch in Leipzig wird von erheblichen Einschränkungen ausgegangen. In Plauen sollen laut Verkehrsverbund Vogtland (VVO) nur die Straßenbahnlinien bestreikt werden. Stadtbusse, Regionalbusse, Schulbusse sowie Regionalbusse im VVO sollten fahren.

Sachsen ist eines von sechs Bundesländern, in denen Warnstreiks den Nahverkehr lahmlegen sollen. In den Ländern gilt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes im Nahverkehr. Bislang blieben die Tarifverhandlungen erfolglos. Die dritte und wahrscheinlich entscheidende Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

Die Warnstreiks sollen zeitgleich mit einem globalen Klimastreik der Klimabewegung Fridays for Future stattfinden.

Verkehrsbetreibe Dresden