Der sächsische Arbeitgeberverband VSME hat dem Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg zugestimmt und will ihn rasch übernehmen. "Die Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf Sachsen sollte in den nächsten Tagen zügig abgestimmt und unterzeichnet werden", erklärte VSME-Verhandlungsführer Stefan Koch am Freitag in Dresden.