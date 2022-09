Christian Friedel ("Babylon Berlin", "Elser") arbeitet sich gleich dreifach an William Shakespeares "Macbeth" ab. Er inszeniert die Tragödie um Macht und Mord am Staatsschauspiel Dresden, spielt die Titelrolle und singt auch, mit seiner Band Woods of Birnam. "Shakespeares Texte sind hochmusikalisch und haben einen natürlichen Rhythmus, der sich leicht in Musik verwandeln kann", sagte der 43-Jährige vor der Premiere am Samstag (10.9.) der Deutschen Presse-Agentur. Auch der von ihm mitkomponierte Soundtrack erscheint.