Eisbomben mit gefrorenen Früchten, Schlammsuhlen für die Nashörner: Bei großer Hitze freuen sich auch die Tiere in den sächsischen Zoos am Dienstag auf Abkühlungen. Die Elefanten im Zoo Dresden zum Beispiel könnten ein kühles Bad nehmen oder sich im feuchten Lehm suhlen, sagte der Biologe Thomas Brockmann in Dresden. Generell kämen die meisten Tiere gut mit der Hitze zurecht und suchten sich ein schattiges Plätzchen. "Sie versuchen, die pralle Sonne natürlich zu meiden". In den Gehegen selbst gebe es genügend Bäume oder Unterstände, die Schatten spendeten.