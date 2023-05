Der Goldstein in Bad Schandau und der Titan in Bielatal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) werden voraussichtlich bis Ende Juni gesperrt bleiben. Grund dafür sind zwei Wanderfalken-Brutplätze, auf denen die Vögel in diesem Jahr erstmals brüten, wie die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz und die Bergsportverbände am Freitag mitteilten. Die Sperrung am Titan umfasst die gesamte Gipfelgruppe von der Einsamen Nadel bis zum Burgener Turm.