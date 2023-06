Nach dem Ausbruch einer Schopfaffen-Gruppe aus dem Zoo in der tschechischen Grenzstadt Decin sind zwei der Tiere weiter außerhalb des Geländes auf der Flucht. Mit einer Falle konnten vier weitere der Primaten inzwischen eingefangen werden, wie eine Zoosprecherin am Donnerstag mitteilte. Hunger trieb sie in den Käfig mit Futter, der in einem angrenzenden Waldstück ausgelegt worden war. Die Falle wird eigentlich zum Einfangen von Wildschweinen verwendet, wurde aber modifiziert.