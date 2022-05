Der Zoo Hoyerswerda hat mit Fischotterweibchen Fibi einen Publikumsliebling verloren. Fibi litt an einer Herzerkrankung und wurde eingeschläfert, teilte der Zoo am Montag mit. Ihr Zustand habe sich in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert. Zuletzt habe sie weder Appetit noch Bewegungsdrang gezeigt.