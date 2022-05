Die drei Aldabra-Riesenschildkröten aus dem Dresdner Zoo haben am Donnerstag wieder ihre Sommerresidenz bezogen. Mit einem Fahrzeug wurden die drei Hugos - Hugo II, III und IV - bis zur Außenanlage gefahren, die letzten Meter legten sie dann wie jedes Jahr unter den Blicken von Pfleger und Zoobesuchern selbstständig zurück. Nach Angaben des Zoos brauchte Hugo IV am längsten für die Strecke, er hat mit 219 Kilogramm aber auch das größte Gewicht in Bewegung zu setzen. Hugo III wiegt 155 Kilogramm, Hugo II ist mit 116 Kilogramm in dieser Schildkröten-Gewichtsklasse fast schon ein Leichtgewicht.