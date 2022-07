In den Radebeuler Weinbergen ist nach Angaben des Umweltverbandes BUND eine seltene Wildbienenart entdeckt worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. Unterhalb des Bismarckturms und im nahen Weinberg seien zwei Rote Zweizahnbienen (Dioxys cincta) gefunden worden. Der Name bezieht sich auf die Form des Rückenschildchens des Tiers. Die Biene sei extrem selten und deren Vorkommen in Deutschland bisher nur in Brandenburg bekannt.